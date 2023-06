Farce für Ensemble

Eine Folge der Ereignisse von 1968 war die Infragestellung der Beziehung zwischen Dirigent und ausführenden Musikern seitens Komponisten und Interpreten. Der Wissensvorsprung, den eine vollständige Partitur jenem gibt, der als einziger über eine solche verfügt, ist einfach zu groß im Verhältnis zur Spielstimme des einzelnen Mitwirkenden.

Jede individuelle Partie im Instrumentalensemble oder in größeren Orchesterbesetzungen stellt daher eine eng gefilterte Schicht des Ganzen dar. Erst im Zusammenspiel wird dem Interpreten, besonders bei unbekannten Werken, allmählich klar, wie die klanglichen und thematischen Zusammenhänge auszuführen sind und wie die Lautstärke des eigenen Instrumentes gestaltet werden muss, um eine präzise, umsichtige Gesamtbalance zu erreichen. In Fragen der Dynamik können nur relative Ergebnisse vorherrschen, die grundsätzlich ständiger Korrekturen bedürfen.

Ist der Beistand eines Dirigenten erforderlich, um diese strikt musikalischen Ziele zu erlangen? Ich glaube, ohne Vorbehalt: Ja. Und setze dabei voraus, dass es sich um einen durchaus fähigen Leiter handeln muss, der seine Funktion tatsächlich als Geburtshelfer versteht, allein im Dienste einer möglichst idealen Wiedergabe der Partitur. Die Aufrichtigkeit und Unterstützung des Einzelnen wird die Gesamtheit der Musiker unter seinem Taktstock zur höchsten Einsatzbereitschaft führen.

Jedoch: Die Wirklichkeit sieht nicht immer so friedlich aus, und es ist kaum zu leugnen, dass es häufig zu offenen Aggressionen zwischen Dirigent und Musikern kommt, oft bedingt durch lang- oder kurzfristig berechtigte, aber auch durch irrationale Gründe. Dieser Sachverhalt hat mich immer wieder beschäftigt, hauptsächlich, um ihn in Form musikalischer Situationen in eine komponierte Dramaturgie des Ungleichgewichtes umzusetzen. Ich habe stets einen der Schwerpunkte meiner kompositorischen Arbeit in der Bedeutung und Vorherrschaft der Musik, in der Betonung ihrer Wichtigkeit als wahrer Träger von szenischen Episoden gesehen.

Der Untertitel von Divertimento? weist auf den besonderen Charakter des Stückes hin. Zwar ist eine Farce kein spezifisch musikalisches Genre, aber es werden hier eine Reihe von Aktionen vorgeschrieben, die in einer Aufführung gewöhnlicher Weise strikt zu vermeiden sind. Ich ziehe es vor, keine Angaben über bestimmte theatralische Verläufe des Stückes zu machen, weil diese Vorinformationen den Anteil des Sehens beim Hören möglicherweise übergewichten würden.

Das Musizieren mit anderen Mitwirkenden bedarf der Bereitschaft, Dialoge vielfältiger Art zu führen. Verweigert der Ausführende auch nur einen Bruchteil seiner Verfügbarkeit, so wird sowohl die Fähigkeit, durch Musik zu kommunizieren, als auch die Macht des Faktischen, welche in der Praxis eine so große Rolle spielen, empfindlich gestört. Gerade davon handelt dieses Stück.

Wie steht es im apokryphen Alten Testament?: Zwang um Zwang.