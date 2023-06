wurde 1968 in Breda, Niederlande, geboren. Zunächst studierte er Komposition bei Geert van Keulen und Theo Loevendie am Musikkonservatorium Amsterdam, wo er 1997 mit Auszeichnung abschloss. 1999 folgte er einer Einladung George Benjamins als dessen einziger Kompositionsstudent am Royal College of Music in London. Dort studierte er auch bei Julian Anderson. 2000 war Robin de Raaff Senior Fellow am Tanglewood Music Center. Beim dortigen Festival of Contemporary Music wurde im darauf folgenden Jahr das im Auftrag des Tanglewood Music Center entstandene piano concerto uraufgeführt. Seit 2001 lehrt Robin de Raaff als Professor für Komposition und Instrumentation am Musikkonservatorium in Rotterdam.