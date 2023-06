Mauricio Kagel

wurde am 24. Dezember 1931 in Buenos Aires geboren. An der dortigen Universität studierte er Musik, Literaturgeschichte und Philosophie. 1949 war er künstlerischer Berater der Agrupación Nueva Musica, 1955-57 Studienleiter an der Kammeroper und Korrepetitor und Dirigent am Teatro Colón, außerdem Redakteur für Foto und Film bei der Zeitschrift nueva visión. 1957 kam Kagel mit einem DAAD-Stipendium nach Deutschland und lebt seither in Köln, wo er an der Musikhochschule 1974 eine Professur für Musiktheater erhielt.



Seit 1960 lehrte Kagel bei den Darmstädter Ferienkursen, 1964-65 war er als Kompositionsprofessor an der State University of New York at Buffalo, 1968 als Leiter der Skandinavischen Kurse für Neue Musik Göteborg tätig. Zwischen 1969 und 1975 leitete er die Kölner Kurse für Neue Musik; 1989 war Kagel Composer in Residence der Kölner Philharmonie. In Europa, den USA und Kanada gab es bereits umfangreiche Retrospektiven seiner Kompositionen, Filme und Hörspiele. Ausgezeichnet wurde Kagel u.a. mit dem Adolf Grimme-Preis, dem Karl Sczuka-Preis des SWR und dem Hörspielpreis der Kriegsblinden.