Sabine Schäfer

geb. 1957 in Karlsruhe



Klavier- und Kompositionsstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe (Komposition bei Mathias Spahlinger und Wolfgang Rihm / Konzertexamen 1992)



1982-1991



Interdisziplinäre Projekte, Performance-Kunst / künstlerische Arbeit als Composer-Performer (u.a. Gründung der polymedialen Gruppen "Kpachodapck" 1983 mit Ralf de Moll / "Panta Rhei" 1984 mit Helmut Bieler-Wendt)



1987-1989



Graduiertenstipendium des Landes Baden-Württemberg. Untersuchungen über die Bedeutung der Mikrotonalität in der Elektronischen Musik



1988/89



Untersuchungen über die künstlerische Anwendung system-exklusiver Daten am Zentrum für Kunst und Medientechnologie - ZKM Karlsruhe



1989



Auslandsstipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) Aufenthalt an Computermusikzentren in den USA (CCRMA, Stanford Cal.) und den Niederlanden (Institue of Sonology Den Haag, Steim Amsterdam)



seit 1989



Dozentin an der Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe



1991



Forschungsauftrag: Vergleichende Untersuchung über computergesteuerte Selbstspielklaviere / Kooperation mit dem Musikwissenschaftler Alcedo Coenen (Sweelinck Conservatory Amsterdam) im Auftrag des Institute of Sonology Den Haag (NL) / Veröffentlichung: Computer Music Journal, vol.16 no.4



1991



Stipendium der Heinrich-Strobel-Stiftung des Südwestfunk (SWF) Baden-Baden



1990 - 1992



künstlerische Entwicklung des Raumklangkunst-Projekts "TopoPhonien" sowie technische Entwicklung eines eigenen, exklusiven Raumklang-Steuerungssystems / in Kooperation mit der Informatik-Fakultät der Universität Karlsruhe (TH) und des ZKM Karlsruhe.

Technische Leitung und Systemdesign: Sukandar Kartadinata

Veröffentlichung der Projektdokumentation:

"TopoPhonien - ein künstlerisches Entwicklungsvorhaben", Karlsruhe 1994 mit Beiträgen u.a. von Helga de la Motte-Haber, Dieter Daniels, Rudolf Frisius und Wolfgang Rihm



seit 1992



Produktion von begehbaren und konzertanten Raumklanginstallationen, RaumklangObjekten und multimedialen Rauminszenierungen



1993



Siemens-Medienkunstpreis



seit 1993



internationale Aufführungen/Ausstellungen sowie Vorträge und Veröffentlichungen über das Raumklangkunst-Projekt "TopoPhonien" (u.a. OECD-Konferenz Dresdenô93, Das innere Ohr Linzô94, Berliner Festwochenô95, Warschauer Herbstô96, MusikTriennale Kölnô97, Nuova Consonanza Romô98, Donaueschinger Musiktageô95/ô99, LimitedNOISE Festival Londonô01)



seit 1994



Radiophone Klangkunst

Auftragswerke von Rundfunkanstalten in ganz Deutschland



seit 1995



Produktionen des Künstlerpaares <sabine schäfer // joachim krebs> auf dem Gebiet der Raumklangkunst und der radiophonen Klangkunst; Raumklangkompositionen für RaumklangObjekte und umgehbare, begehbare und konzertante RaumklangKörper.



Seit 1999 Veröffentlichungen unter dem Künstlerpaar-Namen <sabine schäfer // joachim krebs>.