Roundtable

Was erwartet man zukünftig von einem Festival, das aktuelle Musik präsentiert? Diese Frage stellte jüngst die Fachzeitschrift "Positionen" Festivalmachern und Kritikern. Sachlich relevante Antworten werden nur da zu finden sein, wo unabhängig von Interessengruppen und frei von persönlichen Ressentiments recherchiert wird. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Antworten unterschiedlich ausgefallen sind, je nach Spezifik der Fragestellung der Untersuchenden und der Zielsetzung des untersuchten Festivals. Kann doch heute ein Festival im Ensemble der konkurrierenden Festivals nur dann bestehen, wenn es in der Lage ist, eine eigene Identität auszubilden beziehungsweise diese zu bewahren. So banal diese Forderung auch klingen mag, so schwierig ist sie in einer pluralistischen Gesellschaft in die Tat umzusetzen.