John Bergamo

Geboren 1941 in den USA, studierte Percussion mit: Joseph Giarratano, Fred Albright, Paul Price, Max Roach; am Ali Akbar College of Music mit Mahapurush Misra und Shankar Ghosh, in Los Angeles mit Allah Rakha; in lndien mit P.S. Venkateshan; an Cal Arts Javanesische und Balinesische Gamelan-Musik u.a. with K.R.T. Wasitodiningrat and I. Nyomen Wenten. In New York Mitwirkung in Symphonie-Orchestern, Kammermusik- Ensembles wie Jazz-Gruppen, u.a. Zusammenarbeit mit Lukas Foss, Gunther Schuller, Arthur Weisburg, und Charles Wuorinen. In Kanada Mitglied in John McLaughin's SHAKTI bei der Vancouver World Expo '86. In Los Angeles Aufnahmen mit Frank Zappa, Harry Nillson, Van Dyke Parks, Herb Alpert u.a. John lehrt am California Institute of the Arts (Cal Arts) seit 1970, Gastlesungen an Universitäten in ganz USA.

Uraufführung in Donaueschingen: 1998