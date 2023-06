geboren 1968 in Lausanne/Schweiz. Studium am Conservatoire de Montreux (Jazz) und am Conservatoire de Lausanne (piano, compositon, conducting). Spielt mit den unterschiedlichsten Gruppen und Ensembles im Jazz und in der zeitgenössischen Musik; Aufnahmen mit: Sylvie Courvoisier Quintetto, Duo mit Nunusse (Daniel Bourquin), Jacques Demierre T.S.T, Michel Godard 4tet, Joachim Kühn, Duo mit Mark Feldman bzw. Mark Nauseef u.a.Teilnahme am 'SWF New Jazz Meeting Baden-Baden' 1995 96 mit Marc Ducret, Joachim Kühn, Enrico Rava, Tomasz Stanko, Wolfgang Puschnig, Linda Sharrock, Dominique Pifarely, Jim Black u.a., trifft dort auf Mark Feldman, mit dem sie seitdem eine enge musikalische Partnerschaft verbindet.1996 Preis als 'Beste Junge Künstlerin der Schweiz', 1990-97 Entwicklung des Projektes 'Ocre de Barbarie'' Tour mit Fred Frith, Duo-Tour mit Mark Feldman. Uraufführung des Mulitmedia-Prokjektes 'Ocre de barbarie' unter Einbeziehung der Musikskulpturen des schweizer Künstlers François Junod auf den Donaueschinger Musiktagen 1997; lebt wechselweise in Lausanne und New York, zahlreiche Projekte mit Musikern der 'Down Town'-Szene.

Uraufführung in Donaueschingen: 1998