Maria de Alvear wurde in Madrid geboren. Sie studierte vor allem in Spanien und Deutschland, 1986 beendete sie ihr Studium des Neuen Musiktheaters an der Musikhochschule Köln. Ihre Kompositionen verbinden häufig traditionelle Instrumentarien mit speziell auf den jeweiligen Raum bezogenen Installationen; sowohl der Interpret als auch das Publikum sollen dabei einen möglichst großen Freiraum in ihrer Wahrnehmung der Klänge erhalten. Maria de Alvears Kompositionen wurden in Deutschland, der Schweiz, Spanien, Italien und Skandinavien sowie in den USA aufgeführt, ihre Installationen waren Bestandteil verschiedenen Ausstellungen. 1992 erhielt die Künstlerin, die auch in den Bereichen Hörspiel und Video arbeitet, das Bernd Alois Zimmermann Stipendium.

Kompositionen (Auswahl)

Misa libre für Orchester, Solisten und Chor (1989); Und die Erde hörte... Hörspiel (1989); El premio. Klavierkonzert Nr. 4 (1990); Die Badende. Hörspiel (1990); Hilos de oro. Ritual für Violine und Orchester (1991); Sexo für großes Orchester und Stimme (1991); En espirity de rosas. 8 Rituale für verschiedene Instrumentalisten und Chor (1991/92); Altamira. Ritual für Chor, verschiedene Instrumente, Solisten und Video (1992); El arlbol del norte für Klavier und Posaune (1992); Luces für Stimme und Streichorchester (1992); Purisimo für Ensemble (1992); Energia blanca für Streichorchester (1993); Soles für Septett (1994); Aguas für Quintett (1994); Agua dulce für Oboe, Violine und großes Orchester (1994); Verdad für Ensemble (1995); Vagina für Ensemble (1996); Luz für Quartett (1996); World für Ensemble (1997).

Ausstellungen

October Madrid Video Sculpture, Galeria Jona Mordo Madrid (1989); In Dank, Bilder, Galerie Burgis Geismann Köln (1990); Raices, Multimedia-Installation, Galerie Moltkerei Köln (1994); Azul, Installation, Ensemblia 97, Mönchengladbach (1997).