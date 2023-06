Jean Legros, geboren 1917 in Paris, gestorben 1981 ebenda. Er studierte zunächst Philosophie (Diplom des Institut de Psychologie de Paris) und bis zum Kriegsausbruch Malerei. 1945 widmet er sich endgültig der Malerei und arbeitet im Sommer ausschließlich in der Touraine, die seine wichtigste Quelle der Imagination zwischen 1945 und 1960 sein wird. Nach einer Periode der Objektdeformation zwischen 1948 und 1951 versucht er das Gegenständliche zu verlassen. Ab 1956 stellt er 13 Jahre nicht aus, um seine Studien zu vertiefen. Nach einer weißen und blauen Periode realisiert er zwischen 1966 und 1970 ausschließlich Objekte aus Messing, Holz oder Prägungen, die von der Landschaft der Ebene inspiriert sind. Danach folgen bis 1972 architektonische Untersuchungen in Beton, Asbestzement und Glasfaser, in jener Zeit kehrt er auch zur Farbe zurück. Zwischen 1972 und 1975 entstehen zahlreiche "Farbfelder". Die von zeitgenössischer Musik inspirierten "Ronds musicaux", die im Zentrum unserer kleinen Exposition stehen, entstanden 1978.

Einzelausstellungen:

Galerie Simone Heller, Paris (1956 / 1957); Reliefs et découpes. Exposition de 100 vres au Musée de Besançon, préfacée par François Mathey (1969); Teilnahme an der "Kunstmesse" Basel (1970); Ausstellung Muraux, Galerie de Messine, Paris - En manière d'hommage à Bachelar, Prägungen, Galerie Robert Prouté, Paris (1971); Figures sacrées Prägungen, Galeria Prouté, Paris (1972); Prochoir couleurs, Galerie Visconti, Paris (1973); Peintures récentes, Farbfelder, Galerie Visconti, Paris: (1974); Peintures de grands formats, Galerie Eveil in Marlenheim (Alsace) (1976); La couleur énergétique, Farbfelder, Galerie Visconti, Paris, - parallel, Peintures, Galerie du Méridien, Paris (1976); Toiles environnement, Galerie Visconti, Paris (1977); Peintures de grands formats, Galerie Visconti, Paris (1979); Collages d' vres récentes, Galerie Robert Prouté, Paris (1980); Nuages, Galerie Visconti, Paris (1981); Pochoirs et Estampages, Bibliothèque de Malakoff (1983); Jean Legros, bei Béatrice Rossignol in Strasbourg (1985); Jean Legros, Musée Tavet in Pontoise (1986); Jean Legros, Galerie "Repères", Paris (1988); Jean Legros, Musée des Beaux-Arts de Mulhouse (1988).