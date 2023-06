Der japanische Künstler Akio Suzuki wurde 1941 im nordkoreanischen Pyongyang geboren. Mit vier Jahren kam Suzuki nach Aichi/Japan. In den 60er Jahren begann er sein "Self-Study-Event"; jahrelang hat er dabei als Klangforscher Orte in der Natur und Architekturräume auf ihre Klangqualitäten hin untersucht. Wahrnehmen heißt für Suzuki Differenzen wahrnehmen. So beginnt seine Wahrnehmung der Naturgeräusche immer mit dem Setzen einer Differenz durch einen produzierten Klang oder durch eine Störung bzw. Unterbrechung des Klangprozesses. Suzuki selbst spricht vom "Werfen der Klänge in die Natur". Er spricht von "throwing" und "following", d.h. von "Werfen" und "Folgen", um so Strukturen für eine abstrakte Landschaftsmalerei zu finden. Er untersucht Orte in der Natur, indem er eine Topographie des Klanges auf dem Prinzip von Ruf und Echo erstellt. Die intensive Beschäftigung mit dem Phänomen des Nachhalls bzw. Echos führte ihn in den 70er Jahren zur Erfindung eigener Instrumente, z.B. der äGlasharmonika à la Suzukiô und des Spiral-Hall-Instrumentes ANALAPOS. 1981 erhielt Suzuki ein Stipendium der Rockefeller Foundation in New York. Seine häufig humorvollen und liebenswürdig ironischen Performances und Installationen finden weltweit große Anerkennung. Heute lebt Akio Suzuki in einem Dorf auf dem Land in der Nähe des Japanischen Meeres.

Ausstellungen/Performances und Installationen (Auswahl)

Sound Exhibition Akio SuzukiÆs World, Tokyo (1976); Performance Interactivity for ANALAPOS, Tokyo (1977); Sound Exhibition Tadori, Tokyo (1982); EARWORKS - an Exhibition of Muiscal Scores and Sound Art, New York 1983; Performance Akio Suzuki, Hiroshima (1987); Conceptual Sound Performance documenta 8, Kassel (1987); Space in the Sun - Listening to nature all day, Kyoto (1988); Performance Inventionen æ94, Berlin (1994); Performance The Ear of Naked, Modern Art Museum of Hiroshima (1995); innocent of hearing, Kunsthalle Kiel (1995); Klangprojekt (Parcour durch Berlin) bei Klangkunstfestival äsonambienteô, Berlin (1996); Klangräume, Stadtgalerie Saarbrücken (1997/98).

Aufnahmen

New Sense of Hearing... (1980); ANALOPOS (1980); MEZZO No.0 (1980); ZEITSTUDIE von AKIO SUZUKI (1984); Akio Suzuki - SOUNDSPHERE 1990 (1990); stone (1994); AKIO SUZUKI NA-GI 1997 (1997).