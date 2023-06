Christian Wolff wurde 1934 in Nizza als Sohn der Expressionismus-Verleger Kurt und Helen Wolff geboren. 1941 ging die Familie ins amerikanische Exil nach New York. Als Komponist Autodidakt, haben sein Schaffen Anfang der fünfziger Jahre vor allem Kontakte zu John Cage, Earle Brown und Morton Feldman, später zu Frederic Rzewski und Cornelius Cardew geprägt. Wolff studierte Altphilologie an der Harvard University in Boston, an der er anschließend unterrichtete, bis er 1970 als Professor für Altphilologie und Musik ans Dartmouth Colleg in Hanover, New Hampshire berufen wurde, an dem er bis heute lehrt.

Neuere Werke

For Morty für Glockenspiel, Vibraphon und Klavier (1987); From Leaning Forward für Sopran, Bariton, (Baß-)Klarinette und Violoncello (1988); Digger Song für Violine, Viola, Violoncello und Schlagzeug (1988); Exercise 26 27 für Kleine Trommel (1988); Emma für Viola, Violoncello und Klavier (1988/89); Mayday/Mayday Materials für Synclavier (1989); Malvina für 13-saitige Koto (1989); Rosas für Klavier und Schlagzeug (1989/90); Eight Days a Week Variation für Klavier (1990); Rukus für Bariton-/Tenorsaxophon, elektrische Gitarre und Kontrabaß (1990/91); For Si für Kammerensemble (1990/91); Gib den Hungrigen dein Brot für Flöte und Klavier (1991); Look She Said für Kontrabaß (1991); Jasper für Violine und Kontrabaß (1991); Ruth für Posaune und Klavier (1991); Kegama für (Baß-)Klarinette, Schlagzeug, Klavier, Violine und Violoncello (1991); Tuba Song für ein oder zwei Tuben (1992); Malvina für 2 Violen (1992); Aina Gonna Study War No More für Pauke und Marimbaphon (1993); Merce für 1- 9 Schlagzeuger (1993); Six Melodies Variation für Violine (1993); Peggy für ein oder zwei Posaunen (1993); Exercise X für sieben Spieler (1993); Two Pianists für zwei Klaviere (1993/94); Or Four People für 1-4 Spieler (1994); Memory für Kammerensemble (1994); Aarau Songs für Klarinette und Streichquartett (1994); Percussionist Songs für Schlagzeug (1994/95); Spring für Kammerorchester (1995); Bratislava für Kammerensemble (1995); Pieces for Julius für Flöte, Horn, Viola und Violoncello (1995).