Fredrik Zeller wurde 1965 in Stuttgart geboren und studierte an der dortigen Musikhochschule Violine und - bei Erhard Karkoschka und Helmut Lachenmann - Komposition. Er erhielt 1992 ein Stipendium der Heinrich-Strobel-Stiftung des SWF, 1995/96 war er Stipendiat der Villa Massimo in Rom. 1997 begann Zeller ein Aufbaustudium bei Hans Zender in Frankfurt a.M.

Werke (Auswahl)

Musik für Klavier (1987); Vorschlag an einen Geiger zur Gestaltung von 5 Minuten für Violine (1989); Musik für kleines Orchester (1989); Melodien voller Wunder für Sopran, Bariton, E-Gitarre und Klavier (1991); Der Mozartreport für 12 S"nger (1992/93); Doppelschlag - Fragment für gro˜es Orchester (1994); Winter ADE für Gitarrenquartett (1994/95); Studie zu Verpackung für Gitarrenduett (1995); Vom Heinrich Hödel und seiner nassen Hand für 2 Schlagzeuger und 1 Schauspieler (1995); Tag und Nacht für Flöte, Viola und Gitarre (1996); Ornament, Musik für Saxophon, Klavier und Schlagzeug (1996); Studie zu Bögen schlagen für Streichquartett und gesangsquartett (1997); Aufgewirbelt für Saxophon, Klavier und Schlagzeug (1998).