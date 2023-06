Seit über zwanzig Jahren beschäftigt mich die Idee, für diese Mozartische Besetzung zu komponieren, wobei sein Quintett in g-moll wie ein vom Föhn durchsichtig gewordenes Gebirge in äußerster Ferne steht. Jetzt, da ich daran arbeite, versinke ich immer wieder in Hoffnungslosigkeit... Wozu ein Streichquintett heute, da der alles beherrschende Markt die kulturellen Werte, auch die bedeutendsten, in seinem unersättlichen Global-Magen in immer kürzerer Zeit zu ökonomischen Werten oder Unwerten verdaut und zum Verschwinden bringt? Merkwürdigerweise vermag das aber meine Obsession nicht zu mindern: Das Streichquintett bleibt ein Garant seltenster Schönheit, und um das Auffinden neuer Schönheiten geht es mir wieder, je älter ich werde... Und außerdem: ich liebe die Bratschen!

Ecce Homines sehe ich als eine labyrinthische Fortsetzung meines zweiten Streichquartetts...von Zeit zu Zeit... (1984/85) und des Streichtrios Des Dichters Pflug (1989), wobei die Quintettbesetzung grundsätzlich der Triobesetzung näher zu stehen scheint als der Quartettkomposition. Im 2. Streichquartett erreichte meine Arbeit mit vierteltönigen Intervallstrukturen, die ich Mitte der sechziger Jahre begonnen hatte, einen Kulminationspunkt; das Trio war das erste künstlerische Produkt meiner Auseinandersetzung mit Dritteltönigkeit. Im Streichquintett bringe ich diese beiden Welten nicht nur in unmittelbare gegenseitige Berührung, sondern löse damit auch eine sanfte Konfrontation ihrer immanenten Konsequenzen aus.

Dieser Konfrontations- und Durchdringungsprozeß ließe sich in verkürzter Form so umschreiben: Interdipendenze I (Introduzione) – Katharsis I – Interdipendenze II – Katharsis II (Cumulazione) – Interdipendenze III – Epidipendenza. Interdipendenze I, II und III sind dritteltönig, Katharsis I und II bringen in verschiedener Weise Konfrontationen zwischen Dritteltönigkeit und arabischer Dreivierteltönigkeit, und in Epidipendenza entwickeln sich aus mitteltönigen Schwebungen neue symmetrische Klanggestalten.

Dem Hörer des Streichquintetts erschließt sich hoffentlich mehr als diese schon fast unerlaubte Vereinfachung des musikalischen Geschehens mitzuteilen vermag. Es läßt sich nicht auf ein simples Form-Intervallik-Schema reduzieren.

Mir geht es vor allem darum, die Mimesis von Interdependenz im Mikro- wie im Makrobereich faßlich zu machen: daß alles von allem abhängig, alles mit allem verknüpft ist. (Prinzip allen Lebens, Grundprinzip der Schöpfung, was u.a. Forschungsergebnisse der Biochemie laufend bestätigen.) Das schließt ein deduktives Denken in irgendwelchen Parametern grundsätzlich aus. Was mich fasziniert, sind Ketten oder Netze von Interdependenzen. Sie führen zu fortwährenden Substitutionen. Damit lassen sich etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, eine große Vielfalt von Pulsationen erzeugen (17 verschiedene Schnelligkeiten in einem Grundtempo).

Die Intervallik (also auch die Stimmung), welche einer Musik zugrundeliegt, prägt nicht nur – wie wir gerne glauben – deren Melodik und Harmonik im weitesten Sinn, sondern ebenso ihre Klangsinnlichkeit, ihr Rhythmus- und Tempogefüge, die Agogik, ja sogar die Klangfarben, und das in umfassendster Weise.

War die Emanzipation aus klassisch-romantischer Tonalität bestimmt durch die Verabsolutierung der gleichschwebenden Chromatik und die Vereinheitlichung aller kleinen Sekunden zum alles andere definierenden Grundbaustein: wie dann kann uns heute eine Emanzipation aus deren omnipräsenten (und omnipotenten) Umklammerungen gelingen? Es zeigen sich zwei prinzipiell verschiedene Wege: Entweder wird intervallische Gestalt als solche immer irrelevanter (Tonhöhen-Intervalle werden durch Geräusch-Intervalle ersetzt etc.), oder wir müssen zu erweiterten, verfeinerten Tonhöhenverhältnissen aufbrechen. Ende der sechziger Jahre habe ich mich auf den zweiten Weg gemacht.

Im Streichquintett sind die Intervallräume im wesentlichen von klassisch arabischen Maqamat inspiriert, aus denen sowohl die dritteltönigen als auch die erweiterten dreiviertel- resp. vierteltönigen Modi abgeleitet sind. Primärer Ausgangspunkt war mir der enharmonische Maqam awj- ara. Er enthält sowohl die enharmonischen Intervalle D#-(EbXXXX) und A#-(BbXXXX) (etwa 1/4-Ton) als auch die für die gesamte arabische Musik charakteristische halbierte kleine Terz (etwa 3/4-Ton) A-(BbXXXX)-C. Neben awj- ara beziehe ich mich auf eine ausgewählte Gruppierung weiterer klassischer Maqamat: die enharmonischen iraqi und sah-gah, die chromatischen saba und hijazi, die diatonischen bajati und husajni... Mit XXXX wird in Transkriptionen klassisch arabischer Musik der "Viertelton" zwischen b und XXXXAuflösungszeichen notiert. Die arabischen Theoretiker teilten die Oktave in 53 Teile (arabisches Komma). Jener "Viertelton" entspräche dann zwei 53stel der Oktave.

Der intervallische Horizont – einmal etwas vom Verläßlichsten musikalischer Gestaltung – erscheint aus heutiger Sicht verwandelt, vielfältig aufgebrochen. Wenn meine Musik für seltene Augenblicke Mozarts g-moll-Quintett in Erinnerung ruft, so tut sie das, um seine perspektivische Distanz zu den neu entwickelten Intervallräumen in ebenso betörender wie bestürzender Weise vernehmbar zu machen.

Wichtig ist mir, daß ich das meiste, was ich auffinde, nicht weiterverfolge, sondern intuitiv beiseitelasse. Deshalb spreche ich nicht gern von Komplexität, wohl aber vom labyrinthischen Finden. An Vollständigkeit – im Leben wie in der Kunst – habe ich nie geglaubt. Ossip Mandelstam nennt die Kunst ein gebrochenes Zeichen aus ungebrochenem Zusammenhang. Das Fragmentale. Deshalb, so meint er, trage sie in sich das Bedürfnis, sich ständig zu erneuern.

Ecce Homines...:

- Wir Menschen am Ende eines Jahrtausends, dessen Jahreszählung sich noch immer weltweit auf die Geburt des Gottessohnes, jenes größten Erlösers, bezieht.

- Wo ist Hoffnung? Die südliche Hemisphäre versinkt in Armut und Hoffnungslosigkeit. (Mahmud Doulatabadi, Teheran 1990)

- La esperanza ha perdido sus raices. Sólo la espera puede ocupar su lugar. Quizß la espera sea una forma mßs pura de la fe..."

- Espera: Warten, Wartezeit, Erwartung. Wir geben uns alle Mühe, durchzuhalten ohne gänzlich abzutauchen.

Cómo saber qué abre una puerta al cerrarse?

(Roberto Juarroz)

1) Die Hoffnung hat ihre Wurzeln verloren. Nur das Warten kann an ihre Stelle treten. Vielleicht ist das Warten eine reinere Form des Glaubens.

2)Wie weiß man, was eine Tür öffnet, wenn sie sich schließt? (Roberto Juarroz, "Fragments verticaux", franz.: Editions José Corti, Paris 1994)