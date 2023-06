Arie Shapira wurde 1943 im Kibbuz Affikim (Israel) geboren. Er studierte von 1962 bis 1965 Philosophie an der Universität Tel Aviv und ebenda von 1963 bis 1968 Komposition bei Ödön Partos an der Rubin Musikakademie. Danach wendete er sich bis 1973 der Malerei, der Theater- und Filmmusik zu und lehrte Musik in Kibbuzim. Heute lehrt er Theorie, Harmonielehre und Kontrapunkt an der Rubin Musikakademie Tel Aviv. 1986 erhielt Shapira den Förderpreis des israelischen Premierministers und 1994 den Israel-Preis. Er lebt in Givatayim bei Tel Aviv.

Kompositionen (Auswahl)

Arie Shapiras Werke sind bei: IMI und Midona erschienen; Kammermusik für Klarinette und 23 Streichinstrumente (1974); Missa Viva für sinfonisches Orchester mit Rockgruppe (1978); Sacrifice für Solisten, Chor, Kammerorchester und Elektroakustik, Text: 1 Mose 21-22 und David Ben-Gurion (1982); We are Heading Hiroshima Towards the Rising Sun für Sprecher/Sänger, Kammerorchester und Elektroakustik, Text: Robert Penn Warren (1989); Left Over für Cembalo, Violine, Bratsche, Congas, Oud, Saz, Darbuka, Jimbush und Tonband (1989); The Prophet is a Fool für Sopran, Flöte, Oboe, Trompete und zwei Gitarren, Text: Jeremias 4, 19-21 (1991); Post Piano für Klavier und Tonband (1991); The Kastner Trial, elektroakustische Oper in 13 Szenen (1991-94); Letzte Briefe aus Stalingrad für Bariton, Klavier, Cembalo, Fender-Rhodes-Piano, Hammond-Orgel, Sampler und Elektroakustik, Text: Briefe von Soldaten (1983-94) Ear Drum für Schlagzeug und Tonband (1995).