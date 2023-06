Ellen Fullman wurde 1957 in Memphis, Tennessee geboren. Zwischen 1975 und 1979 studierte sie Bildhauerei am Kansas City Art Institute (BFA in Sculpter) und an der New York Studio School . Seit 1981 experimentiert sie in New York gemeinsam mit Technikern und Instrumentenbauern mit Saiten, Resonatoren und neuen Stimmungssystemen für ihr "Long String Instrument". 1994 erfand sie ein System mit Resonatoren auf beiden Enden der Saiten, durch das die Spieler besser kommunizieren können und die Aktionen für die Hörer besser verfolgbar werden. Fullmans Saiteninstallationen wurden bislang vornehmlich in Kunsträumen und Museen in den USA und in Europa vorgestellt. Sie erhielt weltweit zahlreiche Auszeichnungen sowie Aufträge wie zum Beispiel innerhalb eines "Compers/Choreographer Project" gemeinsam mit der Choreographen Pat Graney für ihr nächstes Werk Tattoo. Ellen Fullman lebt gegenwärtig in Seattle.

Installationen, Performances (Auswahl)

Kunsthalle Basel (1986); Ohio State University, Columbus; Pyramid Art Center, Rochester, NY (1987); The Clocktower, New York; Center for Contemporary Music at Mills College, Oakland (1988); Soundworks Northwest, Seattle; The man Who Grew Common in Wisdom in Zusammenarbeit mit der Choreographin Deborah Hay, McCullough Theater, University of Texas, Austin (1989); Eventworks, Massachusetts College of Art; Wesleyn University Middletown (1990); SonicWorks, Diverse Works, Houston, Texas (1992); The Candy Factory, Austin, Texas; Suspended Music, University of Houston (1994); Walker Art Center, Minneapolis, Dusk to Dawn (1995); The Movement Meditation Project, Pat Graney's work for 120 women martial artists, Seattle (1996).

Uraufführung in Donaueschingen: 1998