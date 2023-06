Rilo Chmielorz ist bildende Künstlerin und Komponistin in den Bereichen, Malerei, Klanginstallation, Neue Musik und Performance. Sie studierte in Köln u.a. Multimedia bei Prof. Daniel Spoerri. Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt sie sich mit gekratzten Tönen und Zeichen und deren musikalischer Verformung durch den Einsatz von Elektroakustik. 1994 gründete sie in Köln den ÜBERGANGSRAUM e.V. und kuratierte hier zusammen mit Johannes S. Sistermanns zahlreiche Konzert-Performances und Happenings.Von 1988 bis 1993 war sie Lehrbeauftragte an Studiobühne der Universität Köln. Zahlreiche Workshops im In- und Ausland folgten, so z.B. 1998 an der Universität Alicante. Sie wird zu Kongressen eingeladen und spricht über ihre Arbeit u.a. an der Universität Magdeburg und an der Universität in Barcelona. Auch realisiert sie regelmäßig künstlerische Projekte mit kranken Kindern im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Einzelausstellungen, Klanginstallationen, Performances (Auswahl)

Die Blue Boys kommen, Universität Köln 1984); Odysseus und die Sirenen, Galerie Anna Friebe, Köln (1986); Intercolumnium, Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl (1989); Memory, Galeria Evelio Gayubo, Valladolid (E) (1989); Memory II, Instituto de Neurosciencias Ramon y Cajal, Madrid (1989); Klavieristische Kratznanz, Oper Köln (1990); De Co-Razon, Galeria Carmen Carmona, Sevilla (E) (1992); Espacio Natural, Galeria Jorge Kreisler, Madrid (1992); s.t. dedicado a Palimpsesto de Agua, Internationales Festival für zeitgenössische Musik, Alicante (E) (1993); Palimpsest aus Wasser, Landesmuseum Mainz; Hora Legal, Het Apollohuis, Eindhoven (NL) (1994); Palimpsest III, Landesgartenschau NRW, Grevenbroich (1995); Meckies Kratzer, Bauhausbühne Dessau (1996); Palimpsesto Paralelo, Circulo de Bellas Artes, Madrid (1996); Hora Legal, NASA, Santiago de Compostela (E) (1996)¸Un Pequeno Palimpsesto, L`Angelot, Barcelona (1997); Palimpsest aus Wasser, Oderberger Bad, Freunde Guter Musik e.V., Berlin (1997); Arco, Kunstmesse Madrid; Denkübungen, Galerie Schüppenhauer, Köln (1998); Ejercicios de Pensar, Galeria Patricia Sloane, Mexico-City (1999).

Gruppenausstellungen/Aktivitäten (Auswahl):

Nullaustellung, Klapperhof, Köln (1984); Performance, Theater der Welt, Kunsthalle, Köln (1984); Kratzfestival I II; Seyengasse 5, Köln (1985); Hommage an Köln, Alter Wartesaal, Köln (1985); Salon de Jeune Peinture, Grand Palais, Paris (1988); Verano en Prim, Galeria Jorge Kreisler, Madrid (1988); Fermate, Alter Wartesaal, Köln (1988); Klangzeit -Zeitklang, Wuppertal (1988); Ex/Ped/Hib/ition, Artpool Research Center, Budapest (H) (1995); Happy Birthday Marcel, Artpool Research Center, Budapest (H) (1997); Eurinomes Gambit, Internationales Interaktives Internetprojekt (1997); Fazit, Galerie Schüppenhauer, Köln (1998); Ruido, Internationales Sound Art Festival, Museo Ex Teresa Arte Actual, Mexico-City (1999).