Joachim Krebs

geb. 1952 in Karlsruhe



Nach traditionellem Klavierunterricht ab 1966 erste Kompositionsversuche von GeräuschKlangCollagen mit Tonband



1968 - 78



als Mitglied (Keyboards, Komposition) der Rockmusiktheatergruppe Checkpoint Charlie erste professionelle Erfahrungen im Multi-Media-Performance-Bereich



1972 - 83



Klavier- und Kompositionsstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe



seit 1972



Einsatz des Synthesizers in Konzert und Produktion



seit 1980



zahlreiche Aufführungen bei international bedeutenden Festivals für zeitgenössische Musik u.a.:

Internationale Gaudeamus Musikwoche Amsterdam (NL).

Internationales Festival zeitgenössischer Musikperformance Linz (A).

Nuova Consonanza Rom (I). Donaueschinger Musiktage.

Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt. MultiMediale

des Zentrums für Kunst und Medientechnologie - ZKM Karlsruhe.

Berliner Festwochen.

Produktionen

bei allen wichtigen Rundfunkanstalten in Deutschland. Frankreich (France Musique). Italien (RAI). Holland (NOS). Österreich (ORF).

CD- und Videoproduktionen bei WERGO. CPO. Frauenlob Bauer. Schneeball. ZKM. u.a.

Die wichtigsten Auszeichnungen:

Beethovenpreis der Stadt Bonn. Villa Massimo Rom (I).

The German Marshal Fund of the United States (USA).

Internationale Gaudeamus Musikwoche (NL).

Internationale Viola-Forschungsgesellschaft Salzburg (A).

Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt.

Heinrich-Strobel-Stiftung des SWF.

Kultusministerien der Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Kunststiftung Baden-Württemberg.



seit 1978



intensive Beschäftigung mit außereuropäischen Musiktraditionen



1980 - 85



als Mitglied der Folk-Jazz-Rockmusikgruppe Sohôra

Zusammenarbeit mit Musikern aus Indien, Afghanistan und den USA



1983



Studienaufenthalte und Konzerttourneen in Indien und den USA



seit 1985



Einsatz des Samplers in Konzert und Produktion



seit 1986



Lehrauftrag für Freie Improvisation an der Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe



seit 1995



ausschließlich Produktion elektroakustischer Klangkunst.

Entwicklung des Projekts Artificial Soundscapes.

In Zusammenarbeit mit der Komponistin und Medienkünstlerin

Sabine Schäfer real dreidimensional bewegte RaumklangInstallationen



Alle Instrumentalwerke von 1978-1989 sind bei

Peermusic Hamburg / New York erschienen.

Uraufführung in Donaueschingen: 1999