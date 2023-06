Cergio Prudencio wurde 1955 in La Paz, Bolivien, geboren und studierte Klavier, Dirigieren und Komposition in der Musikwerkstatt der Katholischen Universität Boliviens. Er ergänzte seine Ausbildung in Venezuela und als Teilnehmer am 9. "Lateinamerikanischen Kurs für zeitgenössische Musik" in Brasilien. Als Dirigent arbeitete er in Bolivien, Kolumbien, Peru und Venezuela und war Dozent in der Musikwerkstatt der Universität von "San Andres" in Bolivien und beim Nationalen Jugendorchester Venezuela, sowie beim 11. und 12. "Lateinamerikanischen Kurs für zeitgenössische Musik". Er ist Mitbegründer und Mitglied von ''Aleatorio", einer aus jungen Komponisten bestehenden Gruppe in La Paz. Im Rahmen seiner musikwissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet der Aimara-Kultur ist er Mitbegründer und Mitglied der Instrumentalgruppe "Einheimische Instrumente San Andrés" in La Paz.

Werke (Auswahl)

La Ciudad für native Instrumente (1980); Los Peregrinos für native Instrumente (1995); Cantos Meridianos für native Instrumente (1996); Uyariwaycheq für native Instrumente (1998); Umbrales für native Instrumente (1994); Solo für Violine (1994); Paisaje con habitantes für Streichtrio (1994); Ambitos für Klavier solo (1998); Epicedia für Gitarre (1998); Soledanza für Flöte solo (1998); Awasq, Tonbandkomposition (1986); A la sombra de La Higuera für Schlagzeugensemble (1997); Tríptica für vier Charango-Spieler (1985).