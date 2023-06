Steven Bernstein

Zählt zu den meistbeschäftigten, vielseitigsten und innovativsten Spielern, Komponisten und Bandleadern der New Yorker Szene. In Addition zu seiner Gruppe ‘Sex Mob’ leitet er auch noch die vielbeachtete Gruppe ‘Diapora Soul’ und das 9-köpfige ‘Millenial Territory Orchestra’. Er war langjähriges Mitglied von John Lurie’s ‘Lounge Lizard und Co-Leader der legendären ‘Spanish Fly’ (mit Marcus Rojas und David Tronzo). Zusammarbeit und Plattensessions mit Musikern wie Don Byron, Medeski, Martin and Wood, von Hal Willoner bis zu Riuchi Sakamoto bis hin zu ‘They Might Be Giants’. Seine Bläser-Arrangements sind auf der neuesten Lou-Reed-CD ‘Ecstasy’ zu hören, und er war ‘musical director’der ‘Kansas City All Star Band’, die in Verbindung mit Robert Altman’s ‘Kansas City’- Film 1996 auf Tour ging. Er orchestrierte, arrangierte und realisierte über ein halbes Dutzend Film-Soundtracks, darunter ‘Get Shorty’, ‘Kansas City’, ‘Clay Pigeons’ und ‘Manny . Sein vielseitiges Schaffen für Ballet, Theater und TV, schließt Re-Interpretationen von Duke Ellington-Kompositionen für den Choreographen Donald Byrd ein wie auch Eigen-Kompositonen für die 1999 erfolgte Wiederaufführung von Mae West’s Musical von 1926, ‘Sex’.

Uraufführung in Donaueschingen: 2000