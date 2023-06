Stefano Gervasoni

wurde 1962 in Bergamo geboren. Er studierte bei Luca Lombardi, Niccolò Castiglioni und Azio Corghi am Konservatorium Giuseppe Verdi in Mailand, dann bei György Ligeti in Ungarn (1990) und bei Brian Ferneyhough in Frankreich (1992-1994). 1992 arbeitete Gervasoni am IRCAM in Paris. Auf Einladung der Academie de France a Rome (Villa Medici) lebte er von 1995 bis 1996 in Rom. Gervasonis kompositorische Entwicklung wurde beeinflußt von Begegnungen mit Luigi Nono, Brian Ferneyhough, Peter Eötvös und Helmut Lachenmann. Bei zahlreichen internationalen Wettbewerben wurde er mit Preisen und Anerkennungen ausgezeichnet, u.a. vom französischen Kultusministerium, vom Ensemble Intercontemporain, dem WDR Köln, dem Festival d'Automne und Radio France erhielt er Kompositionsaufträge. Gervasonis Musik erklang bereits bei verschiedenen internationalen Festivals für zeitgenössische Musik und in Rundfunkproduktionen diverser Sendeanstalten in Europa, Australien und den USA.