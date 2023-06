wurde 1950 in Stuttgart geboren. Von 1973 bis 1981 studierte sie Grafik und Bildhauerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Im Rahmen ihrer bildhauerischen Arbeit erhielt sie nationale und internationale Preise und Stipendien. 1987 war Renate Hoffleit Artist in residence der Djerassi Foundation, CA, USA. Seit 1987 realisiert sie im öffentlichen Raum Skulpturen, Platzgestaltungen und Brunnen. Bildhauerische, visuelle Arbeiten wie z.B alb-eier (1999 Schwäbische Alb) entstanden parallel zu Klangarbeiten, wobei die Bereiche teilweise nehmen beide Bereiche aufeinander Bezug nehmen (siehe das 1991 entstandene Skulpturenfeld in Stuttgart und die Klanginstallation 15 Strings für die Donaueschinger Musiktage 1994.

Seit 1993 entstanden Hoffleits sogenannte Vertonungen durch Verwendung von mikrophonierten Röhren und Hohlkörpern. Sie werden einerseits als Sound/View-Archiv geführt, andererseits als Klanginstallationen zur Aufführung gebracht. Die Zusammenarbeit mit Michael Bach Bachtischa auf dem Gebiet der Saiteninstallationen begann 1992 und führte seither zu einer Vielzahl von gemeinsamen, ortsbezogenen Klang-Installatationen und deren Aufführungen im In- und Ausland.