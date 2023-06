Harald Kille

Geboren 1958 in Schwenningen; studierte von 1977 bis 1978 an der Freien Kunstschule Stuttgart und danach bis 1984 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe bei Max G. Kaminski und Hiromi Akiyama; nach einem Graduiertenförderungsstipendium des Landes Baden-Württemberg erhielt er 1987 ein DAAD-Stipendium für Griechenland. Kille hatte Einzelausstellungen u.a. in der Galerie in Stein, Königsbach-Stein (1986), "Ascension" ehemalige Orgelfabrik, Karlsruhe-Durlach (1988), "Bilder auf Papier" Kunst am Taubengarten, Grünstadt (1991), Galerie Altes Rathaus, Wörth (1992), Galerie im Rathaus, Bruchsal (1993), Kunst an der Plakatwand, Karlsruhe-Neureut, Kunstverein Rastatt (1994), Kreishaus Villingen-Schwenningen, K (1995), Galerie Linde, Obereschach (1998), "Nähe und Entfernung", Badischer Kunstverein, Karlsruhe, K (1999) und beteiligte sich an zahlreichen Gruppenausstellungen.