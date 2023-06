wurde 1958 in Wien geboren. Er studierte Kunstgeschichte und Archäologie und lies sich zum Gemälderestaurator ausbilden. Es folgte ein Regiestudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien und an der New York University, Department of Film and Television. Zwischen 1992 und 1999 inszinierte er am Wiener Burgtheater und am Volkstheater; dazwischen Filmarbeiten wie "Real Time" oder "Charms Zwischenfälle", die mit unterschiedlichen Preisen bedacht wurden (Auszeichnung bei der Ars Electronica 1994 bzw. Caligari Preis des Internationalen Forums der Berlinale 1996). In diesem Jahr wurde sein Spielfilm "Heimkehr der Jäger" bei der Berlinale uraufgeführt. Michael Kreihsl lebt und arbeitet in Wien.

Uraufführung in Donaueschingen: 2000