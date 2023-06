Ron Kuivila

wurde 1955 in Boston geboren und lebt in New York. 1977 schloss er seine Studien der Musik und Mathematik an der Wesleyan University bei Alvin Lucier ab, 1979 absolvierte er den Master of Fine Arts in elektronischer Musik und Aufzeichnungsmedien am Mills College. Kuivila besuchte außerdem verschiedene Meisterklassen bei John Cage, Christian Wolff, Morton Feldman, Earle Brown u.a. Seit 1982 lehrt der Komponist, der eigene elektronische Geräte entwickelte und verstärkt mit Kompositions-Algorithmen und Sprachsyntheseprogrammen arbeitet, an der Wesleyan University. Kuivila erhielt zahlreiche Stipendien. 1999/2000 ist er Gast des Künstlerprogramms des DAAD.