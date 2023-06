Geboren in London, studierte in Wien und Edinburgh und spezialisierte sich auf Alte Musik. Nachdem sie kurze Zeit bei EMI Records gearbeitet und eine Theatertruppe ins Leben gerufen hatte, siedelte sie in die USA über. An der Westküste gründete sie 1983 mit Doug Wieselman die Kamikaze Ground Crew. Ihre erste Oper, Burning Dreams, wurde 1994 in San Diego uraufgeführt, ihre neueste, Actaeon, hatte 1998 in New York Premiere. Gina Leishman hat mittlerweile zahlreiche Kompositionen für Filme und Theaterprojekte geschrieben. Zuletzt u.a. für Schauspieladaptionen von Alice In Wonderland, Wind In The Willows und The Velveteen Rabbit. Außerdem komponierte sie für das Bay Area Jazz Composer's Orchestra, die Bay Area Women's Philharmonic und das spanische Quartetto Aguinaga. Derzeit hat sie einen Lehrauftrag an der Long Island University in Brooklyn.

Uraufführung in Donaueschingen: 2000