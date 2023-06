Peter Ruzicka

geboren 1948 in Düsseldorf, wuchs in Hamburg auf. Während der Schulzeit erhielt er am dortigen Konservatorium Klavier- Oboen- und Kompositionsunterricht. Von 1968 bis 1977 studierte er Jura, Betriebswirtschaft, Theater- und Musikwissenschaft in München , Hamburg und Berlin, wo er über das ewige Urheberpersönlichkeitsrecht promovierte. Ende der sechziger Jahre begann Ruzicka zu komponieren, beeinflusst wurde er vor allem von Hans Werner Henze und Hans Otte. Er arbeitete außerdem als Dirigent, Musikschriftsteller und Herausgeber. Von 1979 bist 1987 war Ruzicka Intendant und Geschäftsführer des RSO Berlin. 1988 wurde er Intendant der Hamburgischen Staatsoper und des Philharmonischen Staatsorchesters, 1990 Professor für Komposition an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Er ist u.a. Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste München, der Freien Akademie der Künste Hamburg und des Aufsichtsrats der GEMA. 2000 wurde Ruzicka, der als deren künstlerischer Leiter auch für die Münchner Musiktheater-Biennale verantwortlich ist, zum Intendanten der Salzburger Festspiele berufen.