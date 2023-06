Wolfram Schurig

wurde 1967 in Bludenz in Vorarlberg geboren. Von 1987 bis 1989 studierte er Musikpädagogik am Konservatorium in Feldkirch, von 1989 bis 1993 an der Züricher Musikhochschule Blockflöte bei Kees Bocke und Komposition bei Ulrich Lehmann. Studien bei Helmut Lachenmann in Stuttgart schlossen sich an. Schurig gründete verschiedene Ensembles zur Aufführung mittelalterlicher und barocker Musik, darunter Il Concerto Tivoli und das Tivoli Consort. Seit 1995 leitet er die bludenzer tage zeitgemäßer musik. Schurig, dessen Kompositionen u.a. bei den Darmstädter Ferienkursen, den Bregenzer Festspielen, den Wittener Tagen für neue Kammermusik und beim Grazer Musikprotokoll aufgeführt wurden, erhielt verschiedene Preise, darunter den Plöner Hindemith-Preis (1996), sowie Stipendien durch die Villa Musica Mainz und das österreichische Staatsstipendium für Komposition.