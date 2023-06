Er studierte an der University Of California (Santa Cruz) Komposition bei James Tenney und Gordon Mumma, bevor er begann, für die Theaterprojekte mit den Flying Karamazov Brothers und dem Regisseur Robert Woodruff zu schreiben. Er arbeitete an einer Adaption von Stravinskys L'Histoire du Soldat, die beim Next Wave Festival in der Brooklyn Academy of Music aufgeführt wurde. Im Tanzbereich arbeitete Doug Wieselman mit der Choreographin Victoria Marks, schrieb Musik für Aufführung verschiedener Bertolt Brecht-Stücke wie Baal und Der gute Mensch von Sezuan. Er war Mitbegründer des New York Composer's Orchestra, arbeitete mit einer Vielzahl von Musikern aus verschiedenen Bereichen - wie Anthony Coleman, Tricky, Bill Frisell, Fred Frith, Lou Reed oder Laurie Anderson. Doug Wieselman ist Gründungsmitglied der Kamikaze Ground Crew, arbeitete nebenher zudem vier Jahre bei John Lurie's Lounge Lizards.

Uraufführung in Donaueschingen: 2000