Caroline Wilkins

Geboren 1953 in Taunton/England, studierte 1971-75 am Royal College of Music in London bei Jeremy Dale-Roberts. An der Staatshochschule für Musik in Sydney war sie 1982 Gastdozentin für Klavierimprovisation und Komposition im Bereich Neues Musiktheater. 1984-86 als Komponistin und ausführende Künstlerin Mitarbeit an zahlreichen Projekten des Neuen Musiktheaters in Sydney und Canberra. 1987 Stipendiatin des Australia Council für ein Studium in der Kompositionsklasse von Mauricio Kagel an der Kölner Hochschule für Musik. Seitdem weitere Stipendien, u.a. 1992 an der Akademie Schloß Solitude, 1995 am Künstlerhof Schreyahn/ Niedersachsen, 1997 Landesstipendium Rheinland-Pfalz am Künstlerhaus Schloß Wiepersdorf/ Brandenburg und 1999 Stipendium von der Stiftung Kulturfond Berlin am Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop. Sie lebt heute als freie Komponistin in Wuppertal.

- Seit 1989 zahlreiche Aufführungen und Sendungen ihrer Musik in Europa, Australien, der USA und Asien, bei internationalen Festivals sowie den IGNM-Weltmusiktagen. Ihre kompositorische Tätigkeit umfaßt Solo- und Kammermusik sowie Neues Musiktheater und elektroakustische Werke. Auftragsarbeiten u.a. für das Rheinische Musikfest Köln, das Ensemble Ex Voco und das Hilliard Ensemble. 1998 Ausstellung von Kompositionsskizzen im Von-der-Heydt-Museum, Wuppertal.

- Für das WDR Studio Akustische Kunst entstanden die Radiokompositionen Theatri Machinarum und Mecanica Natura.

- 1992 Erster Preis des Kompositionswettbewerbs des FrauenMusikForums Schweiz FMF in Bern, 1993 und 1995 Finalistin der Carl Maria von Weber- und Barbara Johnston

-Kompositionswettbewerbe in Dresden und Oxford. 2000 Karl-Sczuka-Preis des SWR für Mecanica Natura.