wurde 1954 in Zürich geboren. Nach anfänglichen Musikstudien (Orgel, Violine, Gesang, Komposition) studierte er an der Münchner Akademie der Bildenden Künste bis 1981 Malerei und Objektkunst. Defilla wandte sich jedoch alsbald dem Film zu und gründete 1987 das B.O.A. Studio für Video- und Filmkunst in München. Bereits seine ersten Experimentalfilme und Film-Performances Mitte der siebziger Jahre erhielten internationale Preise wie den Förderpreis Agfa/Cinemathèque Royale Belge oder den Publikumspreis "Espaces" in Paris. 1998 erhielt Defilla, der auch zahlreiche Video- und TV-Dokumentationen gestaltet hat, den Medizinischen OSCAR der ASCRS Los Angeles für die Bildgestaltung des Lehrfilmes "Deep Sclerectomy" von T. Neuhann. Peider A. Defilla lebt in München.