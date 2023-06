wurde 1962 in der Region Paris geboren. Neben seiner Ausbildung am Konservatorium studierte er bei dem legendären syrischen Bassisten François Rabbath. An den Konservatorien von Paris und Aubervilliers erhielt er verschiedene Preise und schloss mit dem Staatsexamen ab.

In seinem Spiel sind vielfältige Einflüsse spürbar: Auf Grund seiner katalanischen Abstammung fühlt er sich Andalusien und dessen Flamenco-Rhythmen sehr verbunden, aber er interessiert sich ebenso für orientalische Musik und für die Instrumente Süd-Indiens. Deren Klang, insbesondere den der Sarangi überträgt er auf sein spezielles Spiel mit dem Bogen. Garcia-Fons spielte mit Musikern unterschiedlichster musikalischer Genres zusammen: Angélique Ionatos, Kudsi Erguner, Ken Zuckerman, Cheb Mami, Dhafer Youssef... Er traf auf viele der Großen des europäischen Jazz, wie Rabih Abou-Khalil, Michel Portal, Marc Ducret, Nguyên Lê, Gianluigi Trovesi u.v.a.

Renaud Garcia-Fons hat - zunächst als noch völlig unbekannter Musiker - seit 1991 an zahlreichen Produktionen der SWF/SWR Jazz-Redaktion teilgenommen. Mit Michael Riessler war er 1992 und 1993 als "Sideman" in Donaueschingen. Jetzt kehrt Renaud Garcia-Fons, der sich neben seiner internationalen Bühnenkarriere der Komposition und Orchestrierung eigener Werke widmet, mit seinem eigenen ‘Navigatore’-Projekt zurück.