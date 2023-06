wurde 1962 in Wien geboren und hat dort Musikwissenschaft an der Universität, Komposition elektronischer Musik bei Dieter Kaufmann und Tontechnik an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst studiert. Sein Interesse gilt künstlerischen und wissenschaftlich/technologischen Fragestellungen im Bereich Musik und Neue Medien. Er ist als Wissenschaftler und Komponist gleichermaßen tätig und war insgesamt sieben Jahre am IRCAM in Paris beschäftigt - zuletzt als Leiter der Abteilung Interfaces et Representations des Sons. Sein Interesse an immersiven Visualisierungssystemen als Kompositions- und Rezeptionsumgebungen für Musik führte ihn zum GMD-Forschungszentrum Informationstechnik in Sankt Augustin, wo er seit fünf Jahren am Institut

für Medienkommunikation im Forschungsbereich Virtual Environments tätig ist. Gerhard Eckel ist Initiator und seit 2001 Koordinator von LISTEN, einem EU-Projekt, das sich mit der Verwendung von virtueller Akustik vornehmlich im Bereich der Kunst beschäftigt.