Alvin Lucier

1931 in Nashua/ New Hampshire geboren. Er studierte an den Universitäten von Yale (New Haven) und Brandeis (Boston), u.a. bei Irving Fine. Darüber hinaus war er Schüler von Quincy Porter und am Berkshire Music Center von Aaron Copland und Lucas Foss. 1963 leitete er die Chorale Union an der Brandeis University. 1966 gründete er mit anderen die Sonic Arts Union. Seit 1969 lehrt er an der Wesleyan University in Middletown/ Connecticut und erhielt verschiedene Stipendien (u.a. durch die Rockefeller Foundation). Lucier, der von 1972 bis 1977 musikalischer Leiter der Dance Company von Viola Farber war, arbeitete auch mit anderen Tanzensembles zusammen und schrieb beispielsweise für Merce Cunningham mehrere Auftragswerke. Seit einigen Jahren befasst sich Lucier verstärkt mit den Möglichkeiten der Klanginstallation; Aufführungen, Vorträge und Ausstellungen führten ihn in diesem Zusammenhang vielfach durch die USA; nach Europa und Japan. 1995 publizierte er die theoretische Schrift "Reflections".