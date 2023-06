Sven-Åke Johansson

geboren 1943 in Mariestad, Komponist und Musiker, lebt seit 1968 in Berlin. Er war stilbildend innerhalb der freien europäischen Improvisationsjazzmusik. Zusammen mit Alexander von Schlippenbach, Peter Kowald und Peter Brötzmann entwickelte er in den 60er Jahren eine europäische Version des Freejazz. Am bekanntesten ist er als virtuoser Schlagzeuger, aber er tritt auch als Sänger mit frei improvisierten Stücken auf. In den letzten Jahren hat Johansson an mehreren Ausstellungen teilgenommen, bei denen er mit seiner provokativen Performance-Kunst ein neues Publikum gefunden hat.