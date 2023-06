geboren 1959 in Lübeck-Travemünde. Von 1978 bis 1988 studierte er an der Hochschule für Bildende Künste und an der Universität Hamburg. Zusätzliche Studienaufenthalte führten ihn 1983/84 an die Universität Paris/Nanterre und 1989/90 an die Zhejiang Akademie Hangzhou in China. Von 1990 bis 1992 war Oldörp Referendar für das Lehramt an Gymnasien (Kunst und Philosophie). Er erhielt Stipendien durch die Stadt Hamburg und den Kunstfond Bonn.