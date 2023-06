wurde 1947 in Versailles geboren. Er studierte zunächst Biologie und arbeitete von 1971 bis 1974 am Cnexo in Brest als Meeresökologe und Entwicklungsingenieur in der Aquakultur. 1975 gab er die Biologie zugunsten der Musik auf, spielte als Saxophonist improvisierte Musik, Jazz und experimentelle Musik, u.a. mit der Free Jazz Unit, dem Celestrial Communication Orchestra und Urban Sax. Er gründete das Kollektiv Musique en Herbe und unterrichtete an der Kunsthochschule in Bourges. Ab 1980 widmete sich Rémus mehr und mehr der Komposition und der Konzeption von Musikskulpturen und -maschinen. Seine kompositorische Ausbildung erhielt er in Paris, u.a.bei Jacques Lasry, Pierre Schaeffer, Emmanuel Nunes, Alain Gaussin. Jacques Rémus arbeitet für Filme, Aufführungen und Konzertausstellungen. Er entwickelte interaktive Systeme und automatisierte Präsentationen am Museum der Jahrmarktskünste in Paris.

Uraufführung in Donaueschingen: 2001