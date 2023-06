Jay Schwartz

1965 in San Diego, Kalifornien, USA geboren.

Studium der Mathematik und Physik in New Mexico und Arizona.



1989 Musikstudiumabschluss in Komposition und Klavier an der Arizona State University.



1989 Studium der Musikwissenschaften an der Univeristät Tübingen.



1993 Engagement als musikalscher Assistent des Schauspiels am Staatstheater Stuttgart.



Zahlreiche Bühnenmusiken für Schauspiel- und Tanztheater in Deutschland. Aufführungen durch Ensemble Modern, Ensemble Aventure, Musikfabrik NRW, Raschér Saxophone Quartett.



1999 Stipendiat der Heinrich-Strobel-Stiftung des SWR.



2000 Bernd-Alois-Zimmermann-Preis der Stadt Köln.



Lebt in Köln