Stefano Giannotti Photo Ghilardi

Stefano Giannotti wurde 1963 im toskanischen Lucca geboren. Er lernte früh Gitarre, studierte Komposition bei Piedro Rigacci und wurde zwanzigjährig in seiner Heimatstadt Mitglied des Kammermusik-Ensembles Trio Chitarristico Lucchese, mit dem er zwischen 1983 und 1990 auf zahlreiche Gastspielreisen durch Europa ging.



Seit 1989 ist er als Komponist auf mehreren internationalen Musikfestivals vertreten. Der New Yorker Audio-Künstler Alvin Curran, der damals in Rom lebte und bei dessen Projekten Crystal Psalms und Tufo Muto Giannotti assistierte, beeinflusste seine Entwicklung zur Radiokunst. Seit 1989 entstanden Klangkompositionen und Hörstücke, die mit dem internationalen Radiokunst-Preis Macrophon'91 des Polnischen Rundfunks und 1994/95 mit dem Prix Ars Acustica International des WDR prämiert und international gesendet wurden.



1997 begann Giannottis Zusammenarbeit mit dem italienischen Choreographen Roberto Castello, für dessen Performance 64 variazioni sul tempo die Komposition entstand, die zur Keimzelle des 2002 mit dem Karl-Sczuka-Preis ausgezeichneten Radioprojekts Il tempo cambia wurde.



Giannotti lebt als freier Komponist, Hörspielmacher, Musiker und Performancekünstler in Gattaiola bei Lucca. 1998/99 war er Gast des Künstlerprogramms des DAAD in Berlin, 2000 war er Stipendiat im Schloss Wiepersdorf, von Juli 2002 bis Januar 2003 ist er Stipendiat im Künstlerhaus Worpswede. Landschaft, Erinnerung, Lebenszyklen, die Verschiedenheit von Stimmen und Sprachen bilden die wichtigsten thematischen Anregungen für sein Werk, dessen Spektrum von der Kammermusik zum Tanztheater, von der musikalischen Performance bis zum Hörspiel reicht.