wurde 1971 in Toulouse geboren. Nach einem Musikstudium an der Universität Toulouse studierte er von 1992 bis 1996 instrumentale sowie elektronische Komposition am Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon in der Kompositionsklasse von Philippe Manoury. 1996 wurde er ebenda mit dem Ersten Preis ausgezeichnet. 1997 war Pierre Jodlowski Stipendiat des IRCAM. Studien mit Tristan Murail, Zusammentreffen mit Lachenmann, Harvey, Nunes, Henry, K. Huber. 1995 gründete er S.A.M. (Structure dAction Musicale), eine Organisation zur Förderung zeitgenössischer Musik in der Region Toulouse. Zahlreiche Preise und Stipendien. Seit 2001 lehrt er als Professor für elektronische Musik.