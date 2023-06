Christof Kurzmann, 1963 geboren, zählt zu den wichtigsten Elektronik-Musikern aus Wien und lebt derzeit in Berlin. Eigene elektronische Projekte realisierte er unter anderem in der Gruppe shabotinski, der auch der Bassist Werner Dafeldecker angehört, im Orchester 33 1/3 oder im Duo mit dem Gitarristen Burkhard Stangl.



Zu den Arbeiten mit Videos gehört Boiled frogs, uraufgeführt mit Live-Videos von Michaela Grill beim Grazer Musikprotokoll. Kurz-mann arbeitete mit Instrumentalisten wie John Butcher, Tom Cora, Luc Ex, Radu Malfatti, Zeena Parkins, Jon Rose oder Wolfgang Mitterer. Beim SWR NEWJazz Meeting 2002 improvisierte Kurzmann in Bernhard Langs Projekt trio x 3. Im selben Jahr war er Artist in Residence im Berliner Podewil. In Kurzmanns eigenem Elektronik-Label Charizma werden die Donaueschinger "4rooms" als DVD erscheinen.

Uraufführung in Donaueschingen: 2004