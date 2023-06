Jon Rose wurde 1951 in Rochester/England geboren, erhielt ein Stipendium der dortigen Kings School und begann mit sieben Jahren Violine zu spielen. Mit 15 brach er die herkömmliche musikalische Ausbildung ab und entwickelte sich fortan vorwiegend autodidaktisch. In den 1970er Jahren beschäftigte er sich, zunächst in England und ab 1976 in Australien, mit einer Vielzahl musikalischer Gattungen: vom Sitarspiel bis zu Country & Western, von der Komposition Neuer Musik bis zu kommerziellen Studiosessions, vom Bebop bis zur Mitwirkung in italienischen Club-Bands, von der Komposition für Big Band bis zu Klanginstallationen. In Australien wurde er zur Zentralfigur, was die Weiterentwicklung der "freien Improvisation" betrifft.



1986 zog er nach Berlin, um dort ein langfristig angelegtes Projekt zu verwirklichen: die "Relative Violine". Es handelt sich dabei um die Entwicklung einer "totalen Kunstform" auf der Basis dieses speziellen Instruments. Dafür waren Neuerungen auf dem Gebiet des Instrumentenbaus ebenso erforderlich wie neue Spielweisen und Anwendungen von analoger und schließlich auch interaktiver Elektronik. Er nutzte die Möglichkeiten des Radios, der Live-Performance und auch der visuellen Medien, Hörstücke entstanden u.a. für ABC, BBC, WDR, SR, BR, Radio France, RAI, ORF und SFB.



Jon Rose tritt in zahlreichen Konzerten und Festivals auf und hat u.a. mit Shelley Hirsh, Alvin Curran, Phil Minton, David Moss oder Lauren Newton zusammengearbeitet. Seine Festivalreihe "String 'em up" lief in Berlin, Rotterdam, New York und Paris. Rose veröffentlichte zahlreiche LP- und CD-Einspielungen sowie zwei Bücher: The Pink Violin und Violin Music in the Age of Shopping. Zu seinen derzeitigen Projekten gehören eine Dokumentation alternativer Musikpraxis in Australien und eine Musikperformance in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Violinisten Hollis Taylor.