Valerio Sannicandro, geboren 1971 in Italien, studierte zunächst Viola und Komposition. Nach seinem Diplomabschluss 1994 arbeitete er als freischaffender Bratschist. Im gleichen Jahr sind seine ersten Kompositionen entstanden. Aus Interesse an zeitgenössischer Musik ging er 1995 nach Deutschland, absolvierte ein Aufbaustudium für Viola an der Folkwang Hochschule in Essen und besuchte Meisterkurse von Barbara Maurer und Garth Knox. Er setzte seine kompositorische Ausbildung in Köln bei York Höller und in Frankfurt bei Hans Zender fort; gleichzeitig studierte er Elektronische Komposition bei Dirk Reith in Essen und nahm an Workshops u.a. von Helmut Lachenmann teil. Im Jahr 2000 gewann Valerio Sannicandro den Kranichsteiner Musikpreis für Komposition der Darmstädter Ferienkurse; 2002 erhielt er den BMW-Musica-Viva-Kompositionspreis und wurde als Dozent für Komposition zu den Darmstädter Ferienkursen eingeladen.