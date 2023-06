Samir Odeh-Tamimi wurde 1970 in einem arabischen Dorf bei Tel Aviv geboren. Der palästinensisch-israelische Komponist spielte zunächst mehrere Jahre in verschiedenen namhaften Ensembles für traditionelle arabische Musik. 1992-96 studierte er Musikwissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, anschließend Komposition bei Younghi Pagh-Paan und Werkanalyse bei Günther Steinke an der Hochschule der Künste Bremen. 2003 erhielt er den 1. Preis der Elisabeth-Schneider-Stiftung und wurde in Deutschland bekannt. Er komponierte u.a. im Auftrag von Young Euro Classic, der Bochumer Sinfoniker, der Ensembles Aventure, Linea und Phoenix, des Saarländischen Rundfunks, des Deutschlandfunks und des SWR. Samir Odeh-Tamimi lebt als freischaffender Komponist in Berlin.