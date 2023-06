Komponist-Sein im Jahr 2005.

Antworten Philippe Schoellers auf eine Frage von Armin Köhler

Frage: Bei Komponisten, die bislang noch nicht in Donaueschingen vertreten waren, sind unsere Hörer immer auch an Hintergrundinformationen interessiert. Wo liegen Ihre ästhetischen Wurzeln und warum meinen Sie, sich im klanglichen Metier ausdrücken zu müssen?

"Unser Handeln bringt unser Sein hervor." Oder: "Schreite weiter auf deinem Weg, denn es gibt ihn nur, weil du ihn gehst." Dies sind meine Devisen.



Und via Sprache und rationalem Sinn einige Schlüsselsätze auf die Frage: Warum überhaupt Musik komponieren? Ganz einfach als eine Art Hommage, eine ganz persönliche Überzeugung: Ich glaube, selbst nach diesem 20. Jahrhundert voll Lärm und Wahnsinn, an die Kräfte des Geistes. Komponieren ist eine Hommage, denn die Musik als Wissenschaft und Kunst zugleich setzt Energien und Kräfte des menschlichen Geistes frei. Sie bringt Emotion, Intelligenz und Formungsprozesse ins Spiel. Für mich ist Musik "res spiritum, cosa mentale".



Diese paradoxe Erfahrung, die gleichzeitig zutiefst materiell, sensibel und organisch über die Sinneswahrnehmung stattfindet und andererseits vollkommen unsichtbar und unmateriell im Geist, wirft anhand eines vom Komponisten vorgeschlagenen Werkes ein Licht auf die Arbeitsweise des menschlichen Geistes und seine Mysterien. Durch die musikalische Wahrnehmung wird der Geist angeregt, in seiner Geschichte zu graben: der Ton als Archaisches, als Quelle und Grundlage der Sprache. Die Stille. Die Energie. Der Zeitstrom.



Die musikalische Kunst im Jahr 2005 ist somit für mich ein moderner Vorschlag, subtilen Archaismus zu pflegen. Musik ist trans-sensibel. Musik als psychotrope Kunst, die die Formen und Prozesse des in Bewegung befindlichen Geistes leitet. In der Erweiterung zu einer weltumspannenden Anthropologie, die alle Kulturen mündlicher oder schriftlicher Tradition umfasst, liegt für mich ein neuer Humanismus als Vollendung der Moderne. Er ist in diesem dritten Jahrtausend jeglicher Form des Zynismus, der Nostalgie oder Reue angesichts verschiedener Epochen unserer tausendjährigen musikalischen Tradition im Abendland überlegen. Schon Leibniz sagte, die Musik sei Rechnen, das der Hörer ohne sein Wissen vollzieht. So, wie die Wissenschaft Einsteins jene von Newton einschließt, denke ich, dass unsere Zukunft einer komplexen, humanistischen und pazifistischen Kultur in der "Betrachtung der Musik als Anthropologie im Handeln" liegt. Also in der Intuition der Formen der Emotion, der Sensibilität, der subtilen und mächtigen Kräfte, der wahrnehmenden Intelligenz und des menschlichen Herzens: Musik komponieren, spielen, hören, miteinander teilen. Wie Berg, Debussy oder Machault, Mahler oder Strawinsky... Deshalb komponiere ich Musik im Jahr 2005.



Philippe Schoeller