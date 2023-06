Franco Donatoni wurde 1927 in Verona geboren. Nach ersten Kompositionsstudien bei Ettore Desderi in Mailand und Lino Liviabella in Bologna schloss er 1953 an der Accademia di S. Cecilia in Rom bei Ildebrando Pizzetti ab. Donatoni, der in den 1950er Jahren mehrfach die Darmstädter Ferienkurse besuchte, näherte sich der kompositorischen Avantgarde, indem er sich verschiedene Techniken aneignete bzw. sie neu erfand. Besonderen Einfluss auf seine kompositorische Entwicklung hatten die Begegnungen mit Goffredo Petrassi und vor allem mit Bruno Maderna. Donatoni lehrte als Professor für Komposition an den Konservatorien von Turin und Mailand und hielt Kurse an der Accademia Chigiana di Siena und an der Università di Bologna. Er erhielt zahlreiche Preise, gab internationale Seminare, u.a. in Melbourne, und war Mitglied der Accademia Nazionale of S. Cecilia und der Accademia Filarmonica Romana. 1972 war er Gast des DAAD in Berlin, 1985 erhielt er den Titel Commandeur dans l´Ordre des Arts et des Lettres durch das französische Kultusministerium. Neben seinen Kompositionen schrieb Donatoni auch zahlreiche Aufsätze und Bücher. Im Jahr 2000 starb er in Mailand.