Lisa Spalt wurde 1970 in Hohenems/Vorarlberg geboren. Sie studierte Deutsche Philologie und Romanistik und widmet sich hauptsächlich intermedialen Arbeiten in Kooperation mit anderen Künstlern und Veranstaltungstätigkeiten zu Musik, Film und Bildender Kunst. Seit 1994 veröffentlicht sie in Literaturzeitschriften wie Freibord oder Perspektive, außerdem arbeitete sie für den ORF; seit 1998 liegen eigene Buchpublikationen vor. Von 1998 bis 2003 betreute sie die edition ch; derzeit ist sie Herausgeberin von "Kleine idiomatische Reihe".



Lisa Spalt, die mit Clemens Gadenstätter in enger Zusammenarbeit verbunden ist, ist Mitglied der Künstlervereinigung Maerz, der Grazer Autorinnenversammlung und der .werkschaft. Sie lebt in Wien.

Uraufführung in Donaueschingen: 2005