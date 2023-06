Jörg Herchet wurde 1943 in Dresden geboren. Er studierte von 1964 bis 1969 an den Musikhochschulen Dresden und Berlin (Ost) Komposition (u.a. bei Manfred Weiss), Violoncello, Dirigieren und an der Humboldt-Universität Berlin bei Georg Knepler Musikwissenschaft. Das Staatsexamen wurde ihm 1969 verweigert, weil seine Kompositionen "eines zukünftigen sozialistischen Komponisten unwürdig" seien.



Zwischenzeitlich als Hilfskraft im Buchhandel tätig, war Herchet von 1970 bis 1974 Meisterschüler bei Paul Dessau an der Akademie der Künste der DDR, Berlin. Anschließend war er bis 1990 freischaffend in Dresden tätig, wobei sich für ihn durch die Uraufführung von komposition für posaune, bariton und orchester in Donaueschingen 1980 die Arbeitsbedingungen sowie Reisemöglichkeiten erleichterten.



Mehrere Arbeitsaufenthalte im Künstlerhaus Boswil/Schweiz schlossen sich an; ab 1981 außerdem Lehraufträge für Musiktheorie und Komposition an der Hochschule für Musik Dresden sowie mehrfache Gastdozenturen in Halle, Mexiko, Japan und den USA. Seit 1992 ist Herchet Professor für Komposition und Analyse an der Dresdner Musikhochschule. 1993 erhielt er den Internationalen Bodenseekulturpreis für Musik, 1996 wurde er Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste.