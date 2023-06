1963 geboren in Montclair, New Jersey; Studium (Komposition und Trompete) am Berklee College of Music und dem New England Conservatory. 1984 Umzug nach New York; während seines Abschlusses als ’Bachelor of arts degree’ an der New York Universtity’s Gallatin Division zusammen mit anderen jungen Musikern Straßenmusiker in New York. 1987 Mitglied im Horace Silver Quintet, internationale Tourneen. Seitdem Veröffentlichung von 13 CDs unter eigenem Namen. Schwerlich in irgendeinen Bereich der Musik einzuordnen, seine Vielseitigkeit spiegelt sich auch in seinen derzeit 7 Gruppen (‘working groups’), unabhängig von dem speziell für Donaueschingen zusammengestellten Nonett:

Charms Of The Night Sky

The Tiny Bell trio

Dave Douglas Quartet

Dave Douglas Sextet

Sanctuary

The Dave Douglas String Group

Satya

Darüber hinaus sucht er die Möglichkeiten der Improvisation in der Kombination mit indischer Musik, Musique Concrete und Orchester-Musik auszuweiten. Auftritte bei fast allen wichtigen internationalen Jazz Festivals, regelmäßige Touren mit John Zorns "Masada", u.a. 1996 Tour mit dem "Clusone Trio" (Michael Moore, Ernst Reijseger, Han Bennink). 1997 und 1998 Gast beim Baden-Baden New Jazz Meeting, dort u.a. Zusammentreffen mit dem libanesischen Oud-Spieler Rabih Abou Khalil und dem französischen Klarinettisten Louis Sclavis. Zahreiche internationale Preise und Auszeichnungen, u.a. ‘National Endowment for the Arts’, ‘Meet the Composer’ und ‘Arts International’