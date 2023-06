SWR-Jazz-Session

DAVE DOUGLAS

SPEAKING TRUTH TO POWER: NEW PROTEST MUSIC



Dave Douglas, tp, electronics

Chris Speed, cl

Josh Roseman, tb

Mark Feldman, viol

Erik Friedländer, cello

Drew Gress, bass

Bryan Carrot, vibraphone, mallets

Ikue Mori, electronics

Michael Sarin, drums, percussion;

Kompositionsauftrag des Südwestrundfunks

Uraufführung

„Ein Zeitungsartikel über die durch den Krieg in Jugoslawien bedingten rosigen Zukunftsaussichten der Waffenindustrie erweckte in mir den Wunsch, ein Musik-Projekt zu schaffen, in dem sich der Protest gegen die von Politikern beider Seiten sanktionierte Menschenschlachterei ausdrückt.

Schon länger wollte ich Musik für den ägyptischen Schriftsteller Naguib Mahfouz komponieren, der sich in seinen Romanen seit Jahren kritisch mit seiner Regierung auseinandersetzt. Es erscheint mir der positivste Ausdruck von Protest, Menschen zu ehren, die in ihrem Werk konstrukiv gegen die herrschenden Zustände angehen."

Dave Douglas

Die einzelnen Teile der Komposition Speaking Truth to Power: New Protest Music sind jeweils folgenden Künstlern gewidmet:

Naguib Mahfouz, ägyptischer Schriftsteller

Taslima Nasrin, bengalische Dichterin

Pramoedya Ananta Toer, indonesischer Schriftsteller

Eqbal Ahmad, palästinensischer U.S. Aktivist

Ken Saro-Wiwa, nigerianischer Aktivist, Schriftsteller, 1995 hingerichtet

Chandralekha, indische Choreografin, Feministin

Nawal El Saadawi, ägyptische Ärztin, Schriftstellerin, Feministin

25 Minuten Pause



PARALLEL WORLDS



Dave Douglas, tp, electronics

Mark Feldman, viol

Erik Friedländer, cello

Drew Gress, bass

Michael Sarin, drums, percussion