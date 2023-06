geboren 1960 in Grub/Appenzell (Schweiz) studierte bis 1980 Klavier und unterrichtete nach seinem Studium in den Regionen Basel und Graubünden. Bereits in dieser Zeit begann seine Zusammenarbeit mit verschiedenen freien Theatergruppen, u.a. Tourneen mit Wagen und Pferden, Straßentheater, Politisches Theater. 1983 bis 1985 folgte ein Pantomimenstudium in Paris und London, danach bis 1990 Kompositionsstudien an der Folkwang Hochschule Essen, bei Nicolaus A. Huber und an der Musikhochschule Freiburg, bei Klaus Huber. Seither ist Ott freischaffend tätig als Komponist, Pianist und Darsteller mit Arbeitsschwerpunkt Neues Musiktheater. Seit 1995 ist er Lehrbeauftragter für Experimentelle Musik an der Hochschule der Künste Berlin. 1988 war Daniel Ott Mitorganisator eines 77 Stunden dauernden Marathon-Konzerts aller Künster zur Rettung der "Alten Aula" in Essen-Werden. Seit 1990 obliegt ihm die künstlerische Leitung des Festivals "neue musik rümlingen".

Werke (Auswahl)

zampugn für 29 Glocken (1987); im museum, Musiktheaterstück für Kindergruppe und 10 Instrumente (1987); molto semplicemente per teodoro für Akkordeon(1989); mutterseelenallein, Schauspielmusik zu "monologue" von Simone de Beauvoir, für Alt, Tenorsaxophon und Akkordeon (1990); para alberto alarcon, szenische Komposition für einen Tänzer mit Kastagnetten (1991); zweite liebe, Schauspielmusik zum gleichnamigen Stück von Jürg Amann für Schlagzeug (1991); skizze - 7 1/2 bruchstücke, szenische Komposition für Baßklarinette, Streichtrio und Schlagzeug (1992); jammermusik, Musiktheater im Freien, variable Besetzung, work in progress (1993); 7 1/2, Filmversion zu '7 1/2' gemeinsam mit Reinhard Manz (1993); 17 1/2, szenische Komposition für Kammerensemble; frammenti per pleve caina für variable Besetzung (1996); einige Schritte für 5 Darsteller(1996); für 5 Darsteller mit Akkordeons (1996); ojota für 5 Schuhpaare aus Leder, Holz und Eisen (1997); Sonnenuntergang / Sonnenaufgang, Rümlingen (1997); 7 für das Ensemble "con gioco", für Stimme, Baßflöte, Horn, Posaune, Kontrabaß und Klavier (1997); zwischen für das Ensemble "zwischentöne", für 9 Instrumente (1997); ojota II für das Ensemble "musica temporale", szenische Komposition für Sopran, Es-Klarinette, Trompete, Posaune, Viola, Violoncello und Schlagzeug (1998); 22/3, Raumkomposition für 2 Saxophone, 3 Gitarren, 2 Kontrabässe und 4 Schlagzeuger (1999); ojota II,I szenische Komposition für Mezzosopran, Hackbrett, Es-Klarinette, Gitarre, Posaune und Schlagzeug (1999).